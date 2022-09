“Finalmente sì”. La coppia vip si è sposata, matrimonio da sogno dopo 10 anni d’amore (Di giovedì 22 settembre 2022) Fiori d’arancio a Temptation Island, la coppia che ha partecipato all’edizione 2018 si è detta sì. La coppia ne ha dato annuncio sui social. Quest’anno, come sapete, il formato guidato da Filippo Bisciglia non è andato in onda ma potrebbe essere presto ripescato come, tra l’altro, ha spiegato Pier Silvio Berlusconi in occasione della presentazione dei palinsesti. “Vogliamo sperimentare altro e ci stiamo prendendo un tempo per farlo. Temptation resta negli interessi dell’azienda e non è escluso che in futuro possa comparire nuovamente nei nostri palinsesti”. Pertanto, non è detta l’ultima parola. Canale 5 non ha cancellato definitivamente il programma, come si poteva pensare, anzi. Pier Silvio Berlusconi aveva aggiunto che potrebbe tornare prima del previsto. “Tra l’altro, semmai fosse, parliamo di un periodo di messa in onda successivo alla prossima ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 22 settembre 2022) Fiori d’arancio a Temptation Island, lache ha partecipato all’edizione 2018 si è detta sì. Lane ha dato annuncio sui social. Quest’anno, come sapete, il formato guidato da Filippo Bisciglia non è andato in onda ma potrebbe essere presto ripescato come, tra l’altro, ha spiegato Pier Silvio Berlusconi in occasione della presentazione dei palinsesti. “Vogliamo sperimentare altro e ci stiamo prendendo un tempo per farlo. Temptation resta negli interessi dell’azienda e non è escluso che in futuro possa comparire nuovamente nei nostri palinsesti”. Pertanto, non è detta l’ultima parola. Canale 5 non ha cancellato definitivamente il programma, come si poteva pensare, anzi. Pier Silvio Berlusconi aveva aggiunto che potrebbe tornare prima del previsto. “Tra l’altro, semmai fosse, parliamo di un periodo di messa in onda successivo alla prossima ...

