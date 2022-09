Fico: "Putin va portato al tavolo dei negoziati" (Di giovedì 22 settembre 2022) "Noi dobbiamo comunque parlare di pace, avere bene a mente quello che sta facendo Putin, come il suo ultimo discorso fatto di recente, anche sul referendum che sarà un referendum farlocco per le ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 22 settembre 2022) "Noi dobbiamo comunque parlare di pace, avere bene a mente quello che sta facendo, come il suo ultimo discorso fatto di recente, anche sul referendum che sarà un referendum farlocco per le ...

Peppezappulla : RT @xyz_fabio: @graziano_delrio L’unica soluzione oggi, dopo i tanti discorsi fatti da #Putin #Biden #Zelensky #Politici #UK #NATO, è dargl… - xyz_fabio : @graziano_delrio L’unica soluzione oggi, dopo i tanti discorsi fatti da #Putin #Biden #Zelensky #Politici #UK #NATO… - NavigoPerCaso : Dite a @EnricoLetta che i problemi dell'Italia sono altri e Putin non c'entra un fico secco ...ormai il panettone n… - qfwfq71 : @MoreBrigante @AndreaCerase @gloquenzi Che 1 minuto dopo sono stati disattesi da ambo le parti. non è questione di… - qfwfq71 : Ok. Possiamo smetterla di avallare l'idea che basta un referendum farsa per conferire a Putin la foglia di fico e g… -