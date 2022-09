Festival dello Sport, Malagò: “Spero che l’Italia torni a fare figli per continuare a vincere” (Di giovedì 22 settembre 2022) Intervenuto all’inaugurazione della quinta edizione del Festival dello Sport di Trento, il presidente del Coni Giovanni Malagò ha confermato il ruolo cruciale della Regione Trentino nella corsa alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. “Abbiamo vinto la sfida della candidatura olimpica anche grazie al sostegno del Trentino, che non ci ha pensato due volte. Questo Festival rappresenta un’iniziativa di cui siamo orgogliosi, perchè dimostra che i successi vanno oltre lo Sport praticato.” Proprio su questo punto Malagò ha voluto lanciare un mezzo campanello di allarme per il futuro dello Sport italiano: “Spero che l’Italia torni a fare figli, perchè per ... Leggi su sportface (Di giovedì 22 settembre 2022) Intervenuto all’inaugurazione della quinta edizione deldi Trento, il presidente del Coni Giovanniha confermato il ruolo cruciale della Regione Trentino nella corsa alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. “Abbiamo vinto la sfida della candidatura olimpica anche grazie al sostegno del Trentino, che non ci ha pensato due volte. Questorappresenta un’iniziativa di cui siamo orgogliosi, perchè dimostra che i successi vanno oltre lopraticato.” Proprio su questo puntoha voluto lanciare un mezzo campanello di allarme per il futuroitaliano: “che, perchè per ...

