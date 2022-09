Festival dello Sport, le ginnaste Sofia Raffaeli e Milena Baldassarri incontrano gli studenti (Di giovedì 22 settembre 2022) L'incontro è stato introdotto dal vicedirettore della Gazzetta dello Sport, Gianni Valenti , direttore scientifico del Festival. La medaglia nell'all around (il concorso generale che premia l'atleta ... Leggi su vitatrentina (Di giovedì 22 settembre 2022) L'incontro è stato introdotto dal vicedirettore della Gazzetta, Gianni Valenti , direttore scientifico del. La medaglia nell'all around (il concorso generale che premia l'atleta ...

Bruna71347573 : RT @GiulioLoIacono: C'è ancora tempo fino al 30 settembre per candidare la tua iniziativa e diventare protagonista del Festival dello Svilu… - FestivalAfter : Women in Tech arriva il 30/09 nella cornice di After all'interno dello @smartlifestival presso il Laboratorio Ape… - AgendaDigitalER : Women in Tech arriva il 30/09 nella cornice di After all'interno dello @smartlifestival presso il Laboratorio Ape… - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: #FestivaldelloSport di Trento, quanti eventi a tema @acmilan | #VIDEO - #ACMilan #Milan #SempreMilan - PianetaMilan : #FestivaldelloSport di Trento, quanti eventi a tema @acmilan | #VIDEO - #ACMilan #Milan #SempreMilan -