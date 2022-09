**Festa Roma: Covid, Ucraina, western e commedia, ecco i fil rouge della kermesse** (Di giovedì 22 settembre 2022) Roma, 22 set. (Adnkronos) - "Una festa che respira l'aria del tempo, l'aria del presente in cui sono evidenti i segni dell'esperienza di due anni di lockdown, di Covid, troverete in varie sezioni questi fil rouge, e troverete anche l'Ucraina, con due film che erano stato progettati e realizzati prima della guerra". Paola Malanga, al suo debutto come direttore artistico della Festa del Cinema di Roma, presenta così la 17ma edizione della kermesse capitolina, spiegando i vari fili conduttori e le novità principali. "In questi cinque mesi abbiamo cercato di dare colore -spiega la Malanga- Ci sarà anche una sorta di memoria aumentata. Tanti elementi autobiografici, elementi che riemergono in autori di età diverse. Altro fil rouge di un ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 settembre 2022), 22 set. (Adnkronos) - "Una festa che respira l'aria del tempo, l'aria del presente in cui sono evidenti i segni dell'esperienza di due anni di lockdown, di, troverete in varie sezioni questi fil, e troverete anche l', con due film che erano stato progettati e realizzati primaguerra". Paola Malanga, al suo debutto come direttore artisticoFesta del Cinema di, presenta così la 17ma edizionekermesse capitolina, spiegando i vari fili conduttori e le novità principali. "In questi cinque mesi abbiamo cercato di dare colore -spiega la Malanga- Ci sarà anche una sorta di memoria aumentata. Tanti elementi autobiografici, elementi che riemergono in autori di età diverse. Altro fildi un ...

