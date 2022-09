Federer: «Spesso mi sono sentito invincibile. Al Masters 2003 decisi che li avrei battuti tutti da fondo campo» (Di giovedì 22 settembre 2022) C’è una risposta, nella intervista esclusiva che Roger Federer ha concesso a L’Equipe, che segna decisamente il senso di superiorità sovrannaturale del campione. Il raggiungimento dello stato invincibilità: la sicurezza, mentre stai giocando, che nessuno mai potrà batterti, per nessun motivo. Ecco, a Federer questa cosa è successa “almeno una dozzina di volte”. E non mentre stai giocando il torneo sociale al circolo. A Federer è successo mentre vinceva gli Slam e batteva “miti” come Sampras. Ne parla quando gli chiedono se la sua partita “perfetta” è stata la finale degli US Open 2004 contro Hewitt, vinta 6-0, 7-6, 6-0: “Una finale del Grande Slam che inizia e finisce con un 6-0, lo trovo favoloso. Sarà interessante vedere quante volte questo tipo di match si ripeterà in futuro. Di solito, nella finale di un Grande Slam, hai qualcuno ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 22 settembre 2022) C’è una risposta, nella intervista esclusiva che Rogerha concesso a L’Equipe, che segna decisamente il senso di superiorità sovrannaturale del campione. Il raggiungimento dello stato invincibilità: la sicurezza, mentre stai giocando, che nessuno mai potrà batterti, per nessun motivo. Ecco, aquesta cosa è successa “almeno una dozzina di volte”. E non mentre stai giocando il torneo sociale al circolo. Aè successo mentre vinceva gli Slam e batteva “miti” come Sampras. Ne parla quando gli chiedono se la sua partita “perfetta” è stata la finale degli US Open 2004 contro Hewitt, vinta 6-0, 7-6, 6-0: “Una finale del Grande Slam che inizia e finisce con un 6-0, lo trovo favoloso. Sarà interessante vedere quante volte questo tipo di match si ripeterà in futuro. Di solito, nella finale di un Grande Slam, hai qualcuno ...

napolista : #Federer: «Spesso mi sono sentito invincibile. Al Masters 2003 decisi che li avrei battuti tutti da fondo campo» L… - Bruno_410 : @antogar78 Cioè, voglio capire una cosa: Federer negli ultimi tempi si è dovuto fermare spesso per operarsi al gino… - Fab_True_Enough : @CRINICO72 Spesso Mourinho. Una vota Federer. - SipkaDesa : Salutando grande Federer spesso leggo parola ballava... Ma non si sono confusi con qualche balletto Russo. Guardate… - miwmiw7a : RT @AntoLoguercio: Spesso la frase 'il più grande di tutti' si usa a sproposito. Non è questo il caso. Lui è stato 'il più grande di tutti'… -