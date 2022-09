Federer che sceglie Nadal per dare l’addio al tennis: lo sport allo stato puro (Di giovedì 22 settembre 2022) Ora come la mettiamo con la storia dello sport più individuale e monomaniacale di tutti? Ora che Roger Federer chiuderà la carriera giocando l’ultimo colpo al fianco di Rafa Nadal. Non dirimpetto. Non con una rete a separarne i ruoli nella rivalità. Assieme, in coppia. In doppio, e al raddoppio. Federer taglia il traguardo con l’antagonista di una vita per mano e porta a compimento una storia esemplare di sport. Dopo un ventennio abbondante di competizione quasi surreale, e altrettanto tempo speso ad annusarsi, battersi, logorarsi, rispettarsi e infine sciogliersi nell’intimità d’una amicizia. Dove gli altri vedono Dei, il futuro si prospetta quasi banale: Federer andrà a trovare Nadal in Spagna, “in vacanza” ha detto lo svizzero a L’Equipe. Una birra, la spiaggia, una ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 22 settembre 2022) Ora come la mettiamo con la storia dellopiù individuale e monomaniacale di tutti? Ora che Rogerchiuderà la carriera giocando l’ultimo colpo al fianco di Rafa. Non dirimpetto. Non con una rete a separarne i ruoli nella rivalità. Assieme, in coppia. In doppio, e al raddoppio.taglia il traguardo con l’antagonista di una vita per mano e porta a compimento una storia esemplare di. Dopo un ventennio abbondante di competizione quasi surreale, e altrettanto tempo speso ad annusarsi, battersi, logorarsi, rispettarsi e infine sciogliersi nell’intimità d’una amicizia. Dove gli altri vedono Dei, il futuro si prospetta quasi banale:andrà a trovarein Spagna, “in vacanza” ha detto lo svizzero a L’Equipe. Una birra, la spiaggia, una ...

Eurosport_IT : Noi che viviamo letteralmente per rivivere questo momento ?? #Fedal | #Federer | #Nadal | #LaverCup |… - Eurosport_IT : Sei tu che mancherai a noi ?? #LaverCup | #Federer | #EurosportTENNIS - Eurosport_IT : Che onore per Matteo ?? Roger giocherà solo il doppio del venerdì e toccherà a Berrettini, come dichiarato dallo st… - fxIsegxd : @Fantennis92 bhe ma che c'entra è l'ultimo torneo di federer è un'occasione che non si ripeterà mai più - Vamos__Rafa22 : RT @Eurosport_IT: Noi che viviamo letteralmente per rivivere questo momento ?? #Fedal | #Federer | #Nadal | #LaverCup | #EurosportTENNIS ht… -