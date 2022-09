FdI al 30%, M5S davanti al Pd, Sgarbi eletto a Bologna Ecco le tre "bombe" sulle elezioni politiche di domenica (Di giovedì 22 settembre 2022) La prima sorpresa di queste elezioni sarà Giorgia Meloni che - forte del suo posizionamento fuori dal governo Draghi e di campagne di comunicazione fatte con grande coerenza - passa dal 4 per cento al 30 per cento moltiplicando circa per 7 il proprio... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 22 settembre 2022) La prima sorpresa di questesarà Giorgia Meloni che - forte del suo posizionamento fuori dal governo Draghi e di campagne di comunicazione fatte con grande coerenza - passa dal 4 per cento al 30 per cento moltiplicando circa per 7 il proprio... Segui su affaritaliani.it

ElisabetFurlan7 : RT @CionciAndrea: Il SAU-30 è l'unico 'virus' per il quale dobbiamo correre ai ripari in modo forsennato. - robertomenia : RT @alteacarminati: @robertomenia @FratellidItalia Possiamo seguire la diretta del comizio di chiusura campagna elettorale di #FDI è tutto… - alteacarminati : @FratellidItalia @GiorgiaMeloni Aggiungete sempre il link del canale YouTube di FDI! Possiamo seguire la diretta d… - alteacarminati : Ora in diretta comizio di chiusura campagna elettorale di #FDI e coalizione di #CDX sul canale YouTube di Fratelli… - alteacarminati : @robertomenia @FratellidItalia Possiamo seguire la diretta del comizio di chiusura campagna elettorale di #FDI è tu… -