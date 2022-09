"Faccio fatica", I Pooh a Storie italiane per Stefano D'Orazio, le lacrime della vedova Tiziana (Di giovedì 22 settembre 2022) I Pooh da Eleonora Daniele a Storie italiane su Rai1. Un grande momento di commozione. In studio arriva Riccardo Fogli, Roby Facchietti e Red Canzian insieme a Tiziana Giardoni, vedova di Stefano D'Orazio. "Stefano aveva una potenza quando suonava la batteria. Aveva una bellezza nei movimenti e nella gestualità che era un qualcosa di impressionante. Quando lo vedevo sul palco per me era un mito. Mi piaceva guardarlo e questo l'ho riscontrato in tante persone che me l'hanno detto", dice Tiziana. Che fa fatica a trattenere la commozione. Stefano, lo storico batterista dei Pooh, è morto di Covid un anno e mezzo fa. All'improvviso. Da solo. Ed ha lasciato un grande vuoto. ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 settembre 2022) Ida Eleonora Daniele asu Rai1. Un grande momento di commozione. In studio arriva Riccardo Fogli, Roby Facchietti e Red Canzian insieme aGiardoni,diD'. "aveva una potenza quando suonava la batteria. Aveva una bellezza nei movimenti e nella gestualità che era un qualcosa di impressionante. Quando lo vedevo sul palco per me era un mito. Mi piaceva guardarlo e questo l'ho riscontrato in tante persone che me l'hanno detto", dice. Che faa trattenere la commozione., lo storico batterista dei, è morto di Covid un anno e mezzo fa. All'improvviso. Da solo. Ed ha lasciato un grande vuoto. ...

