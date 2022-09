F1 | Berger al Festival dello Sport | “Senna era più bravo di me”

(Di giovedì 22 settembre 2022) Gerhard, mito della Formula 1, ha preso parte aldi Trento raccontandosi a cuore aperto: “Arrivato a Maranello sono salito su un’auto e mi hanno messo una coperta sopra perché volevano mantenere il segreto del mio arrivo. Nel suo ufficio Enzo mi fece un’offerta generosa, ero felicissimo, correre con la Ferrari era quello che avevo sempre voluto”, affermando inoltre di aver disputato 210 Gran Premi, di cui 10 vinti. “Il più grande? Ayrton. Tra noi c’era chimica. In Mclaren ho capito che lui era piùdi me”, aggiunge il campione.Face.

Ufficio Stampa

... versione gotico - andalusa della celebre fiaba dei Grimm diretta da Pablo. Tutte le sonorizzazioni sono in collaborazione con Bronson Produzioni. Soundscreen Filmè dedicato alla ...... il multiforme Bruno Dorella (OvO, Ronin, Bachi di Pietra) sonorizza Blancanieves (2012), versione gotico - andalusa della celebre fiaba dei Grimm diretta da Pablo. Ilè dedicato alla ... Gerhard Berger, una vita ai trecento all'ora Comincia oggi il Festival dello sport targato Gazzetta: ospiti d'eccezione, calciatori, olimpionici: ce n'è per tutti. Si comincia oggi, ad aprire Gianluigi Buffon ...Das Reeperbahn-Festival will Zeichen setzen, Neues wagen und Newcomern eine Bühne geben. Doch auch die Großen dürfen mal ran. Zum Start etwa. Da haben gleich mehrere Stars Bühne und Straße gerockt.