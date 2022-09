Ex Roma | Manolas raggiunge Pjanic negli Emirati Arabi

(Di giovedì 22 settembre 2022) Kostasè pronto are Miralem. Il difensore greco exe Napoli si appresta a lasciare l'Olympiacos per...

siamo_la_Roma : ?? #Manolas #Pjanic presto si ritroveranno ?? L'ultima volta insieme nel 2016 alla #Roma ???? Il greco è ad un passo d… - forzaroma : Manolas, ufficiale l'accordo con lo Sharjah: dopo 6 anni ritrova Pjanic #ASRoma - marcoconterio : ?????? Sorpresa Kostas Manolas. L'ex giocatore di Roma e Napoli a un passo dalla firma con lo #Sharjah, l'ambiziosa fo… - diegocatalano77 : La Roma ci rifilò un bel pacco con Manolas (noi ricambiammo con Diawara) Kostas resterà per sempre un calciatore i… - LeBombeDiVlad : ???? #Olympiacos, volge al termine il #Manolas-bis ?? ???? L'ex #Napoli e #Roma raggiungerà un ex compagno di squadra… -

E invece è già finita l'avventura greca per l'ex difensore, oltre che degli azzurri, anche della, infatti, è stato silurato dal blasonato club ellenico, dopo appena otto mesi. Non sono ...Nella sua nuova avventura,troverà anche un vecchio compagno di squadra, Miralem Pjanic . I due hanno trascorso insieme 2 anni a, dal 2014 fino al 2016, quando le strade del bosniaco e ...È questione di ore, poi Kostas Manolas comincerà una nuova avventura. Il difensore greco, ammirato in Italia con le maglie di Roma e Napoli, lascia dopo soli otto mesi l'Olympiacos e vola negli Emirat ...Dopo neanche un anno l'ex Roma Kostas Manolas dirà addio all'Olympiacos, per lui di profila un futuro negli Emirati Arabi Uniti. Nel dettaglio Il greco ha trovato, infatti, un accordo con lo Sharjah F ...