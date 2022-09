Evento incredibile nel mondo della moda, mai accaduto in oltre cento anni (Di giovedì 22 settembre 2022) Nel mondo della moda è accaduto un fatto incredibile, mai successo in più di cento anni di storia. Vediamo di cosa si tratta. La moda è un mondo a parte possiamo dire, ma soprattutto una vera e propria macchina da soldi, celebrata e seguita da milioni di persone in tutto il mondo. Nel mondo della L'articolo proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di giovedì 22 settembre 2022) Nelun fatto, mai successo in più didi storia. Vediamo di cosa si tratta. Laè una parte possiamo dire, ma soprattutto una vera e propria macchina da soldi, celebrata e seguita da milioni di persone in tutto il. NelL'articolo proviene da CheSuccede.it.

abatometro : @barber_sevilla la vera domanda è perchè non la bannano, palese che usi i cheat, e come se non bastasse il fatto ch… - EMasiello : Mancano 7 giorni al mio compleanno ed è incredibile come rispetto ad un anno fa io viva in maniera completamente op… - RIS8lifestyle : Torna #MilanoWineWeek, il più grande evento non-fieristico d’Italia dedicato al #vino, dall’8 al 16 ottobre 2022, c… - Vandauga : RT @WikiMafia: Rilancia un evento elettorale a #ReggioCalabria, e nemmeno lì riesce a includere tra le proposte da sottolineare quelle sull… - FrancescoTagli : RT @RaffaeleFreda: @elio_vito Ma i poliziotti rispondono agli ordini di chi fa l’evento? Incredibile, una narrazione calunniosa e senza ve… -