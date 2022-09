Estrazioni del Lotto | Superenalotto e 10eLotto oggi giovedì 22 settembre 2022

(Di giovedì 22 settembre 2022) : numeri vincenti in direttaDEL– Questa sera,22, alle ore 20 vanno in scena ledel, Superenae 10e. I tre giochi principali dimatica sono seguiti da milioni di italiani nella speranza di portarsi a casa cifre che potrebbero cambiare le loro vite per sempre. L’estrazione numero 114 delè prevista alle ore 20 di22. TPI segue estrazione, estrazione Superena(con il suo Jackpot da capogiro sognato da milioni di italiani) ed estrazione 10ein ...

ScarlettKKH : Legge 133 del 6/8/2008 ferma le prospezioni e le estrazioni per rischio subsidenza. CAPRONE! vai a lavorare invece… - ScarlettKKH : @davidefaraone Legge 133 del 6/8/2008 ferma le prospezioni e le estrazioni per rischio subsidenza. CAPRONE! vai a l… - EEstrazioni : #10eLOTTO5Minuti: #10eLOTTO ogni 5 MINUTI estrazioni del 22/09/2022 i... - AdiraiIt : #EstrazionidelLotto #MillionDayArchivioeultimeestrazioni #Estrazioni Estrazione Million Day di mercoledì 21… - DanCoop80059329 : @apri_la_mente Ma dove li recuperi questi numeri? Alle estrazioni del Lotto? O te li avrebbero suggeriti Calenda e… -

SCORRI L'ARTICOLO PER SCOPRIRE TUTTI I NUMERI ESTRATTILOTTO DI GIOVEDI' 22 SETTEMBRE 2022 Dalle ore 20 di questa sera in diretta su questa pagina minuto per minuto ledei ...Si deve cliccare su "" e poi nella sezione "Risultati delle2022" . Successivamente si deve cliccare sul link relativo all'estrazione settimanale. Attraverso tali link si ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...