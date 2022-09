Escalation: Mosca si prepara. Già 10mila volontari, ma molte fughe a estero. Manifestanti fermati, arruolati a forza (Di giovedì 22 settembre 2022) - In Russia continuano le proteste contro la mobilitazione militare. Almeno 1300 le persone arrestate. La Germania pronta ad accogliere i disertori. Medvedev: pronta ogni arma, atomica compresa Leggi su tg.la7 (Di giovedì 22 settembre 2022) - In Russia continuano le proteste contro la mobilitazione militare. Almeno 1300 le persone arrestate. La Germania pronta ad accogliere i disertori. Medvedev: pronta ogni arma, atomica compresa

Guruitter : RT @Hartmann_TWT: Quindi, tutti gli aerei che partono da Mosca sono pieni di disertori? (Credo siano le rotte aeree aperte, anche senza esc… - giuliog : RT @Radio1Rai: #Mosca Sulle nuove minacce di Putin all’Occidente il #GR1 ha sentito il parere dell’analista di @limesonline #FulvioScaglion… - Hartmann_TWT : Quindi, tutti gli aerei che partono da Mosca sono pieni di disertori? (Credo siano le rotte aeree aperte, anche sen… - Bianca34874951 : RT @TCommodity: L'escalation delle tensioni in Ucraina rappresenta un'ulteriore pretesto per la FED per alzare i tassi di 100 punti base st… - A_Rapis : RT @GioFasanella: Una luce a #Mosca Sta nascendo un movimento pacifista di massa, contrario all'escalation della #warukraine che finirà per… -