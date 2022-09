Entro il 2070 l' Italia perderà quasi 12 milioni di abitanti | crollano anche le famiglie con figli

globalistIT : - EdiTMMecchia : Istat: 11,5 milioni di italiani in meno entro 2070. Sorosiani unitevi Da 59,2 milioni al 1 gennaio 2021 a 57,9 mln… -

...7 milioni nel. Il rapporto tra individui in età lavorativa (15 - 64 anni) e non (0 - 14 e 65 anni e più) passerà da circa 3 a 2 nel 2021 a circa 1 a 1 nel 2050.dieci anni in 4 Comuni su 5 ......7 milioni nel. Il rapporto tra individui in età lavorativa (15 - 64 anni) e non (0 - 14 e 65 anni e più) passerà da circa 3 a 2 nel 2021 a circa 1 a 1 nel 2050.dieci anni in 4 Comuni su 5 ...Istat, entro dieci anni in 4 Comuni su 5 è atteso un calo di popolazione, e il rapporto aumenta a 9 su 10 nel caso delle zone rurali. Diminuiranno anche le coppie con figli, che entro il 2041 rapprese ...Le nuove previsioni Istat sul futuro demografico del Paese, aggiornate al 2021, confermano la presenza di un potenziale quadro di crisi. La popolazione residente in Italia è in decrescita: da 59,2 mil ...