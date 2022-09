Ensemble spaziale tra Roma e Berlino Il nuovo accordo dell’Asi

Leggi su formiche

(Di giovedì 22 settembre 2022)ancora più vicine nello Spazio. In occasione della 73esima edizione dell’International astronautical congress che si tiene in questi giorni a Parigi, le agenzie spaziali di Italia e Germania hanno stretto unper rafforzare le sinergie bilaterali in riferimento alle missioni iperspettrali di osservazione della Terra. Intesa che fa seguito all’quadro di collaborazione nelle attività spaziali siglato dalle parti già nel 2007 e che li vedrà impegnati da oggi fino al 2030. Ad apporre la firma per il nostro Paese è stato il presidente dell’Agenziaitaliana (Asi), Giorgio Saccoccia, mentre per la Germania è stato il direttore dell’Agenziatedesca deutsches zentrum für luft und raumfahrt (Dlr), Walther Pelzer. L’Si ...