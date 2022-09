Energia, Macron inaugura un parco eolico offshore a Saint - Nazaire (Di giovedì 22 settembre 2022) Il presidente francese Emmanuel Macron ha inaugurato il primo di una serie di parchi eolici offshore, al largo di Saint Nazaire, nel dipartimento della Loira Atlantica, sulla costa centro - ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 22 settembre 2022) Il presidente francese Emmanuelhato il primo di una serie di parchi eolici, al largo di, nel dipartimento della Loira Atlantica, sulla costa centro - ...

Carlo_sfd : RT @Lisa90135765: Macron ci fa sapere che se non ce la razioniamo da soli l'energia dovranno razionarcela loro... Io continuo a dire che no… - Lisa90135765 : Macron ci fa sapere che se non ce la razioniamo da soli l'energia dovranno razionarcela loro... Io continuo a dire… - ToninoCommis : @ilfoglio_it @valentinivaler totò le macron che nega la vendita dell'energia all'Italia e fa patto di scambi (energ… - marcocf69 : RT @luciapulichino: @Thelma02559007 @LiaQuartapelle Non è solo l'Italia che vuole virare a destra,anche la Svezia, socialista da un secolo,… - CedroneBruno : RT @Catanza003: Nel giro di una settimana Macron non ci vende più l'energia e l'Algeria non c'è la fa a darci il gas promesso a Draghi. Mi… -