Elisabetta Gregoraci esce allo scoperto: le foto con il nuovo fidanzato (Di giovedì 22 settembre 2022) Elisabetta Gregoraci ha ritrovato l'amore. La showgirl, dopo anni vissuti da single ed aver archiviato il matrimonio con Flavio Briatore, ha deciso di rituffarsi in una relazione. A far scoccare la scintilla è stato Giulio Fratini, il suo nuovo fidanzato. Entrambi sono stati molto bravi a nascondere le tracce per mesi, ma per loro adesso è arrivato il momento di uscire allo scoperto. I due infatti si sono mostrati in pubblico per la prima volta. Finite le vacanze sono tornati a Milano e non sono riusciti a depistare i fotografi del settimanale Chi. Il magazine di Alfonso Signorini li ha immortalati a spasso per le vie del centro. Quando si sono accorti dei flash puntati su di loro hanno provato a separarsi, ma ormai era troppo tardi. All'età di 42 anni per la ...

