Elisabetta Gregoraci esce allo scoperto: innamorata per le vie di Milano con la nuova fiamma Giulio Fratini (Di giovedì 22 settembre 2022) Elisabetta Gregoraci è stata al centro del gossip tutta l’estate. Dopo anni vissuti da single, per la showgirl calabrese è giunto il momento di voltare pagina e così, archiviato il matrimonio con Flavio Briatore, Elisabetta ha finalmente ritrovato l’amore. Giulio Fratini è il nuovo fidanzato della Gregoraci. Entrambi sono stati molto bravi a nascondere le tracce per mesi, ma per loro adesso è arrivato il momento di uscire allo scoperto. Paparazzati per le vie di Milano Dopo mesi vissuti in gran segreto, Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini si mostrano in pubblico per la prima volta. Finite le vacanze i due sono tornati a Milano e non sono riusciti a ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 22 settembre 2022)è stata al centro del gossip tutta l’estate. Dopo anni vissuti da single, per la showgirl calabrese è giunto il momento di voltare pagina e così, archiviato il matrimonio con Flavio Briatore,ha finalmente ritrovato l’amore.è il nuovo fidanzato della. Entrambi sono stati molto bravi a nascondere le tracce per mesi, ma per loro adesso è arrivato il momento di uscire. Paparazzati per le vie diDopo mesi vissuti in gran segreto,si mostrano in pubblico per la prima volta. Finite le vacanze i due sono tornati ae non sono riusciti a ...

