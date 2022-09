Elezioni, Valentino Grant (Lega): “Pace fiscale per la Campania” (Di giovedì 22 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Nella nostra Campania sono in arrivo 700 mila cartelle esattoriali. Dati choc confermati da Salvini a tutela dei cittadini campani, avanti tutta con la Lega e la Pace fiscale. Milioni di cartelle in tutto il Paese, infatti, svuoteranno le tasche degli italiani in un momento storico già emergenziale dopo una pandemia, con una guerra in corso e i prezzi delle bollette alle stelle. In queste condizioni gravose, l’unica soluzione di buon senso sarebbe la Pace fiscale, rottamazione e saldo e stralcio. In questo modo lo Stato incasserebbe miliardi di euro che altrimenti non potrebbe mai recuperare. Un giusto accordo per tutti i campani onesti che, dovendo magari pagare piccole somme diventate enormi negli anni tra interessi e sanzioni, troverebbero il ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 22 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Nella nostrasono in arrivo 700 mila cartelle esattoriali. Dati choc confermati da Salvini a tutela dei cittadini campani, avanti tutta con lae la. Milioni di cartelle in tutto il Paese, infatti, svuoteranno le tasche degli italiani in un momento storico già emergenziale dopo una pandemia, con una guerra in corso e i prezzi delle bollette alle stelle. In queste condizioni gravose, l’unica soluzione di buon senso sarebbe la, rottamazione e saldo e stralcio. In questo modo lo Stato incasserebbe miliardi di euro che altrimenti non potrebbe mai recuperare. Un giusto accordo per tutti i campani onesti che, dovendo magari pagare piccole somme diventate enormi negli anni tra interessi e sanzioni, troverebbero il ...

