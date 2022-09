(Di giovedì 22 settembre 2022) Ai microfoni di, Paolo, candidato alla Camera per Fratelli d’Italia in Lazio. Come risponde asulle presuntedei comizi di Giorgiaper far vedere le piazze piene di gente? “Guardi, noi siamo seri e coerenti. Siamo passati dalla demonizzazione al. Che dire? Io penso cheL'articolo proviene da.it.

FratellidItalia : RT @vocedelpatriota: Elezioni: Trancassini (FdI), da Damilano propaganda becera, intervenga Vigilanza Rai - ADA79991318 : RT @FratellidItalia: Elezioni, Trancassini: Da Damilano propaganda becera, intervenga vigilanza rai - aldocardoni : Elezioni, Trancassini: Da Damilano propaganda becera, intervenga vigilanza rai - FratellidItalia : Elezioni, Trancassini: Da Damilano propaganda becera, intervenga vigilanza rai - vocedelpatriota : Elezioni: Trancassini (FdI), da Damilano propaganda becera, intervenga Vigilanza Rai -

Agenzia ANSA

leggi anche Programma centrodestra2022: le proposte di Meloni, Salvini e Berlusconi Ma ...della Camera e sempre nella Capitale ci saranno anche Marco Silvestroni e Paolo. E ...CIVITA CASTELLANA - Massimo Giampieri, Mauro Rotelli e Paolo, candidati alla camera dei deputati per Fratelli d'Italia, si presentano al territorio in vista delledel 25 settembre, con loro Guido Crosetto , ex membro della Camera ed ex ... Elezioni: Trancassini, all'Inps altre nomine in "zona Cesarini" - PMI Elezioni, Trancassini (Fd) a iNews24: "Foto di Meloni ritoccate Ridicolo, Letta dovrebbe prendere esempio da noi".Fratelli d'Italia candida a queste elezioni diversi volti noti degli esecutivi Berlusconi ed esclude Crosetto, che però potrebbe avere ruoli di governo, mentre Meloni correrà in vari collegi.