Elezioni: Tajani, “L’astensione è un pericolo per la democrazia” (Di giovedì 22 settembre 2022) ROMA – “L’astensione è un pericolo per la democrazia. Convincere tutti gli indecisi ad andare a votare. Ovviamente per Forza Italia!”. E’ quanto scrive sul suo account Twitter l’onorevole Antonio Tajani (foto), coordinatore nazionale e vice presidente di Forza Italia. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di giovedì 22 settembre 2022) ROMA – “è unper la. Convincere tutti gli indecisi ad andare a votare. Ovviamente per Forza Italia!”. E’ quanto scrive sul suo account Twitter l’onorevole Antonio(foto), coordinatore nazionale e vice presidente di Forza Italia. L'articolo L'Opinionista.

