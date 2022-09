Elezioni | Serracchiani | ' destra pericolo per le istituzioni'

alessand_mella : @serracchiani La politica ha ignorato del tutto il tema degli assegni d’invalidità civile dei disabili 75/99% fermi… - oratada : @serracchiani @RaiPortaaPorta Bla bla bla pre elezioni?? - alessand_mella : Ci ricorderemo alle elezioni. Grazie per il vostro silenzio. @AndreaOrlandosp @serracchiani @nzingaretti… - ferrigno20 : @serracchiani @RaiPortaaPorta le elezioni vi fanno tornare la memoria. Peccato che finite le elezioni la perdiate nuovamente - PAOLO06520428 : @serracchiani @RaiPortaaPorta ogni volta che si avvicinano le elezioni dite sempre le stesse cose. Perchè non le av… -

... nominato proprio all'indomani della sconfitta elettorale alledel 2013, quando a ... alla domanda, la vice segretaria in carica del partito, Debora: "Non mi sembra opportuno ...La capogruppo del Pd in una intervista all'Adnkronos: 'L'Ungheria con Orban perde 7,5mld di fondi europei, se domani toccasse a noi Sulla 194 enormi ambiguita' dalla Meloni'.Microsoft e i fornitori di terze parti usano i cookie per l'archiviazione e l'accesso a informazioni, quali gli ID univoci, per distribuire, gestire e migliorare servizi e annunci. Se si accetta, MSN ..."Ogni tentativo di dividere me, Salvini e Meloni è destinato a fallire. Il leader comunque lo sceglieranno gli elettori": lo ha detto Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia ed ex presidente del Con ...