Elezioni, scuole chiuse per seggio: 'Non si può trovare un'alternativa?' - Cronaca - lanazione.it (Di giovedì 22 settembre 2022) Gaudio della Cisl: 'Non è possibile che tutto debba sempre gravare sulle scuole. Bisogna individuare altri luoghi, come avviene in molti Paesi esteri'. Dirigenti scolastici ... Leggi su lanazione (Di giovedì 22 settembre 2022) Gaudio della Cisl: 'Non è possibile che tutto debba sempre gravare sulle. Bisogna individuare altri luoghi, come avviene in molti Paesi esteri'. Dirigenti scolastici ...

TViweb : New post: LEGGI LA NOTIZIA! ELEZIONI – A Montebello le scuole non vengono chiuse - gaiaitaliacomlo : Elezioni, associazioni: “Più di uno schieramento per matrimonio egualitario, legge crimini d’odio e interventi nell… - gaiaitaliacom : Elezioni, associazioni: “Più di uno schieramento per matrimonio egualitario, legge crimini d’odio e interventi nell… - gaiaitaliacom : Elezioni, associazioni: “Più di uno schieramento per matrimonio egualitario, legge crimini d’odio e interventi nell… - genitorirainbow : Chiariamo le idee per le votazioni: più di uno schieramento per matrimonio egualitario, legge crimini d’odio e inte… -