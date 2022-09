**Elezioni: Salvini, 'Rdc non va tolto a tutti ma se dici no a offerta di lavoro...'** (Di giovedì 22 settembre 2022) Roma, 22 set. (Adnkronos) - "Il reddito di cittadinanza pesa 9 miliardi. Se vado al governo non lo tolgo a tutti? No, Salvini continua ad aiutare chi è stato espulso dal mondo del lavoro a rientrarci, ma se dici di no a un'offerta di lavoro è giusto continuare a darti dei soldi pagati da tutti gli altri? Secondo me, no". Così Matteo Salvini a Porta a Porta. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 settembre 2022) Roma, 22 set. (Adnkronos) - "Il reddito di cittadinanza pesa 9 miliardi. Se vado al governo non lo tolgo a? No,continua ad aiutare chi è stato espulso dal mondo dela rientrarci, ma sedi no a un'diè giusto continuare a darti dei soldi pagati dagli altri? Secondo me, no". Così Matteoa Porta a Porta.

