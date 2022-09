Elezioni politiche | il reddito di cittadinanza rende contendibili nove collegi fra cui due in Puglia Al voto domenica 25 settembre

Leggi su noinotizie

(Di giovedì 22 settembre 2022) Prima del silenzio elettorale si sono svolte le ultime rilevazioni. Hanno fatto emergere cheuninominali nel sud Italia tornano ad essere, secondo quanto riportato da varie testate nazionali. Fra i questiseggi, due riguardano la: si tratta di dueuninominali per la Camera, quello di Bari e quello di Molfetta. Quattroin Campania, tre in Sardegna. La variabile è ildiche insono quasi 147mila i percettori deldied equivalgono al 4,3 per cento del corpo elettorale. In Campania quasi 340mila persone percepiscono ildie si tratta ...