Elezioni politiche: i primi hanno già votato Scaduto il termine per gli elettori italiani all'estero in Oceania ed Estremo Oriente (Di giovedì 22 settembre 2022) Stamattina è Scaduto, per gli italiani all estero di Oceania ed Estremo Oriente, il termine per votare. In quelle zone del mondo è sera inoltrata. Dunque i primi voti delle Elezioni politiche 2022 ci sono già. In Europa ed Africa gli italiani all'estero votano fino alle 16 e successivamente scadrà il termine per chi risiede in America.

