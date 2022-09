Elezioni Politiche | domenica al voto quasi 51 milioni di italiani

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 22 settembre 2022) Il corpo elettorale per le prossime, a seguito dello scioglimento anticipato delle Camere, è composto di 50.869.304 elettori di cui 4.741.790 all`estero in cui sono compresi anche i diciottenni che per la prima volta, dopo la recente modifica dell`art. 58 della Costituzione, potranno votare non solo per la Camera dei Deputati ma anche per eleggere il Senato della Repubblica.