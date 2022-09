Elezioni, per gli elettori fuori sede sconti e rimborsi sui trasporti. Ecco quali (Di giovedì 22 settembre 2022) Niente pedaggio per chi si sposta iin autostrada, mentre Flixbus lancia l'iniziativa #iovogliovotare per contrastare ... Leggi su lanazione (Di giovedì 22 settembre 2022) Niente pedaggio per chi si sposta iin autostrada, mentre Flixbus lancia l'iniziativa #iovogliovotare per contrastare ...

LaVeritaWeb : Mentre molti Paesi le hanno abolite, la mania di Speranza per le quarantene si abbatte sugli elettori. Da oggi, i p… - pdnetwork : In questi giorni normalmente il Parlamento discuterebbe la #leggedibilancio. Se vinceremo le elezioni il 25 settem… - LaVeritaWeb : Venerdì prossimo, a 48 ore dalle elezioni (che coincidenza...), Greta Thunberg e il suo popolo torneranno nelle pia… - gooccieyebags : RT @FOVRTIMESALADY: Leggo che molt? non vogliono votare la ????, ma non sanno chi/cosa votare. (l'atto di votare non va messo in dubbio, ne p… - bencoviello : RT @Internazionale: Il Brasile aspetta Lula. Ha fatto uscire milioni di persone dalla povertà. È stato in carcere e poi scagionato. Alle el… -