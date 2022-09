Elezioni | manca poco al voto | la road map delle chiusure della campagna elettorale

Mov5Stelle : Ci siamo. Manca pochissimo tempo alle elezioni politiche e tutti noi saremo chiamati a scegliere chi saranno i nost… - fattoquotidiano : Elezioni, i programmi dei partiti per la sanità. Dal personale alle liste di attesa: le proposte. Gimbe: “Spesso ma… - platanix1 : 'Dai, che manca poco!..' #ElezioniPolitiche22 #elezioni #ElezioniPolitiche2022?#GFvip #chilhavisto - karda70 : RT @Alemariani1985: manca poco alle #elezioni e i #partiti mostrano programmi deludenti su #privacy e #IntelligenzaArtificiale, viste dalla… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Elezioni, i programmi dei partiti per la sanità. Dal personale alle liste di attesa: le proposte. Gimbe: “Spesso manca… -

La Repubblica

politiche 2022, Letta choc contro Meloni: 'Vuole distruggere l'Ue come Putin'sempre meno al voto e i leader politici non se le mandano a dire. 'Nonostante una postura a parole ..."Chi voto alle". La risposta di Santoro gela Floris Santoro non nasconde la delusione ... Bisognerà vedere quanto sarà indietro questo passo indietro di Beppe Grillo… Mi- conclude ... Elezioni, manca una visione del futuro Meloni, tramite il suo profilo personale e quello di Fratelli d’Italia, ha investito negli ultimi 30 giorni il triplo dei dem. Nello stesso periodo di tempo ...Il riscatto del Sud deve partire dal Sud. Sono tanti i segnali positivi, ma bisogna stare attenti ad un regionalismo differenziato che diventa una secessione dei ricchi. Città Nuova dà spazio a divers ...