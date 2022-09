Elezioni: Magi (+Europa), 'a Modena e Bologna cannabis legale distribuita contro protezionismo' (Di giovedì 22 settembre 2022) Roma, 22 set. (Adnkronos) - Per la chiusura della campagna elettorale il partito di Bonino distribuirà in Emilia Romagna, a Modena e Bologna cannabis legale. Una modalità scelta per contestare il "proibizionismo in Italia, che ha fallito e promuovere la legalizzazione della cannabis, consumata illegalmente da 6 milioni di italiani con un mancato gettito nelle casse dello Stato di circa 7 miliardi". Ne parla con l'Adnkronos Riccardo Magi, + Europa, che afferma: "Il consumo di cannabis copre in Italia il 40% del mercato illegale di droghe gestito dalla criminalità organizzata. Senz'altro bisogna fare prevenzione sulla cannabis, ma anche su alcool e tabacco considerati più pericolose dalla classifica Lancet. Purtroppo però in Italia si ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 settembre 2022) Roma, 22 set. (Adnkronos) - Per la chiusura della campagna elettorale il partito di Bonino distribuirà in Emilia Romagna, a. Una modalità scelta per contestare il "proibizionismo in Italia, che ha fallito e promuovere la legalizzazione della, consumata illegalmente da 6 milioni di italiani con un mancato gettito nelle casse dello Stato di circa 7 miliardi". Ne parla con l'Adnkronos Riccardo, + Europa, che afferma: "Il consumo dicopre in Italia il 40% del mercato ildi droghe gestito dalla criminalità organizzata. Senz'altro bisogna fare prevenzione sulla, ma anche su alcool e tabacco considerati più pericolose dalla classifica Lancet. Purtroppo però in Italia si ...

