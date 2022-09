Elezioni | Letta | ' Sud non è solo Rdc | investimenti e detassazione per nuovi lavori' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 22 settembre 2022) Roma, 22 set. (Adnkronos) - "Ho girato molto il Sud in questa campagna e per me è profondamente ingiusto raccontare il Sud comequella parte del Paese che è interessata al reddito di cittadinanza. E' vero che c'è il tema, soprattutto nelle fasce di maggiore povertà, ma c'è anche tantissima voglia di creare nuove iniziative". Così Enricoa Porta a Porta. "Serve un piano di grandie di, specie per i giovani, per il nuovo lavoro che si crea al Mezzogiorno". "Sul reddito la nostra posizione è che l'obiettivo di contrasto alla pvertà è giusto che resti ma va migliorata la parte che riguarda le politiche attive del lavoro".