Elezioni: Letta, 'finora finta moderazione della destra, un maquillage' (Di giovedì 22 settembre 2022) Palermo, 22 set. (Adnkronos) - "Rispetto a tutto quello che la destra ha detto oggi, ai proclami della destra risponderemo domani. Ci sarà il popolo del centrosinistra che racconterà un'Italia diversa, più solidale e più attenta ai diritti. Non un'Italia tracotante ce è uscita da piazza del Popolo di oggi, quell'Italia perderà ed è un bene che oggi sia venuto fuori il vero volto del centrodestra tre giorni prima del voto. La finta moderazione fino ad oggi si è manifestata per quello che è, una finta, un maquillage. E questa destra tracotante la batteremo domenica". Lo ha detto Enrico Letta a Palermo. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 settembre 2022) Palermo, 22 set. (Adnkronos) - "Rispetto a tutto quello che laha detto oggi, ai proclamirisponderemo domani. Ci sarà il popolo del centrosinistra che racconterà un'Italia diversa, più solidale e più attenta ai diritti. Non un'Italia tracotante ce è uscita da piazza del Popolo di oggi, quell'Italia perderà ed è un bene che oggi sia venuto fuori il vero volto del centrotre giorni prima del voto. Lafino ad oggi si è manifestata per quello che è, una, un. E questatracotante la batteremo domenica". Lo ha detto Enricoa Palermo.

