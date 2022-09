Elezioni, l’appello al voto di Carlo Iannace: “Ho attraversato territori per costruire comunità” (Di giovedì 22 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Appello al voto di Carlo Iannace, candidato al Senato della Repubblica per il centrosinistra, Collegio Uninominale Avellino – Benevento. Senologo, una vita dedicata a chi soffre trasformando il suo operato come una missione. La sua notorietà legata da sempre all’impegno incessante per la cura e la prevenzione del tumore al seno, alla campagna di sensibilizzazione che ogni anno ha il proprio epilogo nella “Camminata Rosa” che coinvolge quasi diecimila donne irpine e sannite e che quest’anno è in programma domenica 2 ottobre. “Più di un mese fa ho accettato con orgoglio questa sfida – afferma Iannace – e debbo dire che è stata un’esperienza bellissima. Come ho detto sempre per me la politica è fatta di rapporti umani e per dare risposte ai tanti problemi che attanagliano la vita ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 22 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Appello aldi, candidato al Senato della Repubblica per il centrosinistra, Collegio Uninominale Avellino – Benevento. Senologo, una vita dedicata a chi soffre trasformando il suo operato come una missione. La sua notorietà legata da sempre all’impegno incessante per la cura e la prevenzione del tumore al seno, alla campagna di sensibilizzazione che ogni anno ha il proprio epilogo nella “Camminata Rosa” che coinvolge quasi diecimila donne irpine e sannite e che quest’anno è in programma domenica 2 ottobre. “Più di un mese fa ho accettato con orgoglio questa sfida – afferma– e debbo dire che è stata un’esperienza bellissima. Come ho detto sempre per me la politica è fatta di rapporti umani e per dare risposte ai tanti problemi che attanagliano la vita ...

