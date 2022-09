Elezioni, la profezia di Renzi: Letta? La settimana prossima lascerà la segreteria Pd (Di giovedì 22 settembre 2022) “Credo che la prossima settimana Letta lascerà la segreteria del Pd…”. Lo ha detto il leader di Italia Viva Matteo Renzi intervistato a Coffee Break su La7. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 22 settembre 2022) “Credo che laladel Pd…”. Lo ha detto il leader di Italia Viva Matteointervistato a Coffee Break su La7. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

