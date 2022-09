Elezioni, la diretta – Il centrodestra chiude la campagna, piazza del Popolo piena a metà. Meloni e Salvini già litigano sul futuro governo (Di giovedì 22 settembre 2022) Il comizio conclusivo a Roma, apre Berlusconi: “Bello vedere le nostre bandiere insieme”. Ma prima di riunirsi sul palco, già emergono le divisioni tra i leader. E il segretario del Carroccio dice: “Un governo Meloni? Io penso a un governo mio”. Poi il botta e risposta sulla squadra dei ministri e anche sullo scostamento di bilancio L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 settembre 2022) Il comizio conclusivo a Roma, apre Berlusconi: “Bello vedere le nostre bandiere insieme”. Ma prima di riunirsi sul palco, già emergono le divisioni tra i leader. E il segretario del Carroccio dice: “Un? Io penso a unmio”. Poi il botta e risposta sulla squadra dei ministri e anche sullo scostamento di bilancio L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

