Elezioni, la destra in piazza del Popolo ha già deciso: “Giorgia premier” (Di giovedì 22 settembre 2022) caption id="attachment 329203" align="alignleft" width="150" Giorgia Meloni/caption"Non c'è dubbio sarà Giorgia la prossima inquilina di Palazzo Chigi". Ne sono sicuri gli elettori di Fratelli d'Italia e non solo loro, presenti a piazza del Popolo per l`ultimo appuntamento elettorale unitario dei leader della coalizione del centrodestra Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Maurizio Lupi. Davanti all`obelisco Flaminio, in mezzo a una piazza piena e con le bandiere di Fratelli d'Italia, della Lega, di Forza Italia e di Noi Moderati, alcuni elettori del centrodestra hanno issato uno striscione con una gigantografia della presidente di Fratelli d`Italia sorridente e la scritta `Noi con Giorgia`."Dopo Draghi sarà lei la ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 22 settembre 2022) caption id="attachment 329203" align="alignleft" width="150"Meloni/caption"Non c'è dubbio saràla prossima inquilina di Palazzo Chigi". Ne sono sicuri gli elettori di Fratelli d'Italia e non solo loro, presenti adelper l`ultimo appuntamento elettorale unitario dei leader della coalizione del centroMeloni, Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Maurizio Lupi. Davanti all`obelisco Flaminio, in mezzo a unapiena e con le bandiere di Fratelli d'Italia, della Lega, di Forza Italia e di Noi Moderati, alcuni elettori del centrohanno issato uno striscione con una gigantografia della presidente di Fratelli d`Italia sorridente e la scritta `Noi con`."Dopo Draghi sarà lei la ...

CarloCalenda : Solidarietà ai volontari del terzo polo aggrediti a Milano. Se in tutte le elezioni prevale il racconto di una guer… - LiaQuartapelle : Ora è chiaro a tutti. La vittoria di Meloni è l’inizio di un disegno preciso per disfare l’Europa. Lo dice lei. - LaStampa : I mercati avvisano la destra: “Debito quasi insostenibile, Meloni non ha sufficienti credibilità ed esperienza” - 7marj : RT @erretti42: Elezioni, Loredana De Petris: 'Voterò per Conte e il M5s. Per la sinistra errore enorme sacrificare il progetto comune'- “… - aconfal : RT @Adnkronos: #Elezionipolitiche2022, Letta: 'La destra oggi ha mostrato il suo vero volto'. #ultimora -