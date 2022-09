Elezioni Italia, von der Leyen: “Se si crea situazione difficile abbiamo gli strumenti per intervenire” (Di giovedì 22 settembre 2022) la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, dichiara apertamente che, se ci sarà un governo sgradito, la Ue saprà come intervenire L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 22 settembre 2022) la presidente della Commissione Ue, Ursula von der, dichiara apertamente che, se ci sarà un governo sgradito, la Ue saprà comeL'articolo proviene da Firenze Post.

petergomezblog : Barbara Mirabella, arrestata per corruzione la candidata di Fratelli d’Italia alle elezioni regionali in Sicilia… - fanpage : Barbara Mirabella, candidata alle elezioni regionali in Sicilia nella lista di Fratelli d’Italia ed ex assessore co… - Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Nuova provocazione dell'ambasciata russa in Italia: un post con una serie di scatti che ritraggono… - ciromagliulo26 : RT @perchetendenza: 'Barbara Mirabella': Perché l'ex assessora comunale alla Cultura a Catania, candidata alle elezioni regionali in Sicili… - Debora72174569 : RT @AlekosPrete: 'La donna più pericolosa d'Europa: Giorgia Meloni postfascista può vincere le elezioni in Italia con l'aiuto degli amici d… -