Elezioni, in attesa dei risultati l'unica certezza è che avremo leader deboli (Di giovedì 22 settembre 2022) Mancano pochi giorni al voto. In attesa dei risultati che usciranno dalle urne credo che qualche prima conclusione possa già essere tirata. Il primo risultato di questa brutta campagna elettorale è che la politica, intesa come vero confronto di idee e programmi, è sempre più in crisi. Lo scontro è avvenuto fra proposte al rialzo gettate nell'agone elettorale nonostante l'assoluta mancanza di coperture finanziarie e quindi l'impossibilità di attuarle per davvero. L'esito di questa mercatizzazione del confronto politico sarà probabilmente che molti cittadini, consapevoli della irrealizzabilità di buona parte dei programmi, alimenteranno l'astensione e il distacco dai partiti. Molti altri elettori invece hanno già da tempo spostato i propri criteri di scelta su variabili che nulla hanno a che fare con i contenuti e che chiamano in gioco l'immagine dei ...

