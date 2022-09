Elezioni, il centrodestra non riempie piazza del Popolo. Berlusconi, Salvini e Meloni dopo i battibecchi: “Impegno a governare insieme” (Di giovedì 22 settembre 2022) Il centrodestra ha chiuso la campagna elettorale a Roma, ma senza riempire piazza del Popolo. La manifestazione è iniziata poco prima delle 19 con più di un’ora di ritardo. I leader della coalizione, data in vantaggio da tutti i sondaggi pubblicati prima del black out elettorale, si sono presentati uniti per lanciare gli ultimi appelli al voto. “Un gran piacere vedere le nostre bandiere tutte insieme”, ha detto Silvio Berlusconi. “Siamo la maggioranza del paese”. Ma il clima è tutt’altro che sereno. Per tutta la giornata Giorgia Meloni e Matteo Salvini hanno battibeccato da lontano sulla formazione della squadra di governo: la leader Fdi ha detto di avere già in mente i nomi, ma il leghista ha replicato dicendo che la squadra si fa insieme. E al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 settembre 2022) Ilha chiuso la campagna elettorale a Roma, ma senza riempiredel. La manifestazione è iniziata poco prima delle 19 con più di un’ora di ritardo. I leader della coalizione, data in vantaggio da tutti i sondaggi pubblicati prima del black out elettorale, si sono presentati uniti per lanciare gli ultimi appelli al voto. “Un gran piacere vedere le nostre bandiere tutte”, ha detto Silvio. “Siamo la maggioranza del paese”. Ma il clima è tutt’altro che sereno. Per tutta la giornata Giorgiae Matteohanno battibeccato da lontano sulla formazione della squadra di governo: la leader Fdi ha detto di avere già in mente i nomi, ma il leghista ha replicato dicendo che la squadra si fa. E al ...

