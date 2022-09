Elezioni | il centrodestra chiude la campagna elettorale con i big Meloni | Salvini e Berlusconi ma la piazza è piena a metà I video dall’alto

(Di giovedì 22 settembre 2022) Ore 18:45 indel Popolo arriva Silvioe la manifestazione delunito inizia con circa un’ora di ritardo. Dopo l’intervento del presidente di Forza Italia, sale sul palco didel Popolo Maurizio Lupi, poi Matteoe alle 19:40 Giorgia. Inmolti i militanti di Fratelli d’Italia di Roma e delle province del Lazio. Ma sono pochi i fan di Forza Italia e Lega. Il risultato è chedel Popolo non ècome invece si pensava. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

fattoquotidiano : Elezioni, il centrodestra non riempie piazza del Popolo. Berlusconi, Salvini e Meloni dopo i battibecchi: “Impegno… - fanpage : Giuseppe Conte a Napoli e in provincia fra bagni di folla, passeggiate e propaganda. Obiettivo: pescare voti dal ce… - NicolaPorro : ?? La minaccia nucleare di Putin, Draghi che parla all’Onu (e nessuno se lo fila) e l'Agcom che bacchetta Damilano.… - infoitinterno : Elezioni, Lupi: “Centrodestra è coalizione compatta” - infoitinterno : Elezioni, la piazza del centrodestra tifa Meloni -

Ilragiona sui possibili scenari del futuro governo e sulla squadra dei ministri a tre giorni dalledel 25 settembre. Ma l'ultima parola spetterà al Presidente della Repubblica ...... Giorgia Meloni , dal palco di piazza del Popolo a Roma, a margine dell'evento di chiusura della campagna elettorale organizzato delin vista delledel 25 settembre. E la leader ...ROMA (ITALPRESS) – “Gli imprenditori sono preoccupati per i costi delle bollette e del carburante, non sapendo quando finirà è un grosso problema e dobbiamo risolverlo prioritariamente”. Lo ha detto i ...Nonostante sembri un sistema misto il sistema elettorale in realtà risponde ad una logica maggioritaria imponendo alleanze tra partiti profondamente diversi al solo fine di vincere le elezioni, ma ren ...