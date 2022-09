Elezioni, ho deciso: voterò il meno peggio, per salvare l’Italia e punire il Pd (Di giovedì 22 settembre 2022) Come spesso è accaduto negli ultimi anni avevo pensato domenica 25 di prendere in mano la scheda elettorale e votare gli unici due veri politici del nostro Paese: padre Alex Zanotelli e Papa Francesco. Poi in questi giorni di fronte alle parole di Giorgia Meloni, agli atteggiamenti sbruffoni di Matteo Salvini, al doverci rassegnare a un Silvio Berlusconi “statista”, ho pensato che fosse giusto scegliere di salvare il più possibile il Paese dalla deriva “neo fascista “ e di punire i responsabili dell’annunciata vittoria della Destra ovvero il miglior alleato della Meloni & C: il Partito Democratico. Se il Paese, infatti, finirà nelle mani della Destra è solo grazie alla nomenclatura del Pd che per salvare se stessa ha scelto di affondare il Paese. Senza nemmeno provare imbarazzo più di tanto il partito di Letta ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 settembre 2022) Come spesso è accaduto negli ultimi anni avevo pensato domenica 25 di prendere in mano la scheda elettorale e votare gli unici due veri politici del nostro Paese: padre Alex Zanotelli e Papa Francesco. Poi in questi giorni di fronte alle parole di Giorgia Meloni, agli atteggiamenti sbruffoni di Matteo Salvini, al doverci rassegnare a un Silvio Berlusconi “statista”, ho pensato che fosse giusto scegliere diil più possibile il Paese dalla deriva “neo fascista “ e dii responsabili dell’annunciata vittoria della Destra ovvero il miglior alleato della Meloni & C: il Partito Democratico. Se il Paese, infatti, finirà nelle mani della Destra è solo grazie alla nomenclatura del Pd che perse stessa ha scelto di affondare il Paese. Senza nemprovare imbarazzo più di tanto il partito di Letta ha ...

