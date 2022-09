Elezioni | gelato scontato a chi si presenta con la scheda timbrata | l' iniziativa a Roma

primaopoitorna : @GiorgiaMeloni fai poco la brillante, che hai mezzo partito composto da ex esponenti di forza Italia... Ad un cenno… -

Il voto del 25 settembre è ormai dietro l'angolo e il partito dell'astensionismo pare in grande crescita. A Roma c'è qualcuno che sta provando, con un'iniziativa lodevole, ad aumentare la ...Ero molto felice quando ero da sola e decidevo di mangiare qualcosa, magari un". E adesso "... Votare ho sempre votato, a maggior ragione per questemi sembra fondamentale esprimere le ...Il voto del 25 settembre è ormai dietro l’angolo e il partito dell’astensionismo pare in grande crescita. A Roma c’è qualcuno che sta provando, con ...L’astensionismo elettorale è una costante degli ultimi decenni, una piaga che l’Italia fatica a contrastare e che in vista delle elezioni del 25 settembre 2022 rischia di accentuarsi ulteriormente. I ...