Elezioni | Fortuna Pli | ' Calenda interlocutore affidabile | avrà nostro sostegno'

Roma, 22 set. (Adnkronos) - "Noi liberali, forti della tradizione politica einaudiana volta alla realizzazione dell' Europa Federale, avvertendo le difficoltà di questo momento storico, flagellato da una persistente pandemia e da una guerra d' aggressione nei confronti di un popolo sovrano, sosteniamo convintamente Azione di Carlo Calenda, interlocutore affidabile e di sicura lealtà per la sua appartenenza a Renew Europe in stretto collegamento con gli ideali atlantici tradizionalmente nostri". Lo dichiara in una nota Nicola Fortuna, della Segreteria Nazionale del Pli.

