Elezioni, Faraone “Voto al Terzo polo per riportare Draghi al Governo” (Di giovedì 22 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Gli imprenditori sono preoccupati per i costi delle bollette e del carburante, non sapendo quando finirà è un grosso problema e dobbiamo risolverlo prioritariamente”. Lo ha detto il senatore di Italia Viva, Davide Faraone, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica “Primo Piano – Verso il Voto” dell'agenzia Italpress. Sul tema dell'energia, il Terzo polo propone “tre cose: il tetto al prezzo del gas in ambito europeo. Se avessimo avuto un Governo autorevole probabilmente lo avremmo già ottenuto. Poi serve l'autonomia energetica dell'Italia, con la realizzazione di tutte le infrastrutture necessarie: i rigassificatori, i termovalorizzatori, le rinnovabili. E infine, dividere il costo dell'energia prodotta dal gas da quello delle altre fonti energetiche”. Poi “bisogna intervenire ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Gli imprenditori sono preoccupati per i costi delle bollette e del carburante, non sapendo quando finirà è un grosso problema e dobbiamo risolverlo prioritariamente”. Lo ha detto il senatore di Italia Viva, Davide, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica “Primo Piano – Verso il” dell'agenzia Italpress. Sul tema dell'energia, ilpropone “tre cose: il tetto al prezzo del gas in ambito europeo. Se avessimo avuto unautorevole probabilmente lo avremmo già ottenuto. Poi serve l'autonomia energetica dell'Italia, con la realizzazione di tutte le infrastrutture necessarie: i rigassificatori, i termovalorizzatori, le rinnovabili. E infine, dividere il costo dell'energia prodotta dal gas da quello delle altre fonti energetiche”. Poi “bisogna intervenire ...

