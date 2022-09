Elezioni, ecco perché secondo me per favorire Draghi bisogna votare Calenda e Renzi (Di giovedì 22 settembre 2022) eccoci qui, tre giorni al voto. Una campagna elettorale assurda e confusionaria, figlia di una scelta sciagurata di alcuni partiti nel far cadere il governo Draghi in piena emergenza e crisi mondiale. I responsabili politici hanno nomi e cognomi ben conosciuti: Giuseppe Conte, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. Questi tre personaggi hanno moltissime cose in comune, vediamole. Per prima cosa tutti e tre hanno una stretta vicinanza a Putin. Berlusconi ha un’amicizia storica e non c’è neanche tanto gusto a ricordarlo. Un anziano di 86 anni che avrebbe dovuto stare a casa con i nipotini e non rendersi ridicolo sui social. Salvini ha addirittura stretto un accordo politico con il partito di Putin. In un Paese normale un soggetto del genere sarebbe indagato per alto tradimento alla propria nazione, invece si candida alle politiche. Giuseppe Conte, invece, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 settembre 2022)ci qui, tre giorni al voto. Una campagna elettorale assurda e confusionaria, figlia di una scelta sciagurata di alcuni partiti nel far cadere il governoin piena emergenza e crisi mondiale. I responsabili politici hanno nomi e cognomi ben conosciuti: Giuseppe Conte, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. Questi tre personaggi hanno moltissime cose in comune, vediamole. Per prima cosa tutti e tre hanno una stretta vicinanza a Putin. Berlusconi ha un’amicizia storica e non c’è neanche tanto gusto a ricordarlo. Un anziano di 86 anni che avrebbe dovuto stare a casa con i nipotini e non rendersi ridicolo sui social. Salvini ha addirittura stretto un accordo politico con il partito di Putin. In un Paese normale un soggetto del genere sarebbe indagato per alto tradimento alla propria nazione, invece si candida alle politiche. Giuseppe Conte, invece, ...

marcocappato : Ecco perché il Governo agita in tribunale il rischio del rinvio delle elezioni, difende l’esclusione della nostra… - marcocappato : In attesa dell’ esito del nostro ricorso sulla firma digitale, ecco “Libertà di voto”: la piattaforma per sapere ch… - amnestyitalia : .@robersperanza #SuiDirittiNonSiTornaIndietro, occorrono passi avanti! Per un impegno concreto, ecco il nostro mani… - LiberoMagazine_ : Domani prende il via la maratona di #mentana su #La7 in vista delle #ElezioniPolitiche2022: ecco il programma - Pierao81 : RT @FabrizioDelpret: Barbara Mirabella, ex assessora a Catania e candidata per le elezioni regionali in Sicilia, è stata arrestata per corr… -