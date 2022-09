Elezioni, Di Maio difende Reddito e taglia le tasse: «Russia? L'unica strada è quella della diplomazia» (Di giovedì 22 settembre 2022) Luigi Di Maio, lei è il ministro degli Esteri, in queste ore quando il mondo iniziava ad accarezzare l'idea che Putin stesse immaginando come uscire dalla guerra in Ucraina lo zar... Leggi su ilmattino (Di giovedì 22 settembre 2022) Luigi Di, lei è il ministro degli Esteri, in queste ore quando il mondo iniziava ad accarezzare l'idea che Putin stesse immaginando come uscire dalla guerra in Ucraina lo zar...

lasperanza54 : @Corriere Di Maio: «Putin inquietante, qui c’è chi ammicca a lui. Dopo il voto un aiuto ai pensionati»… - sunrisesrose : @P_M_1960 @Enrico44647886 Cmq SI/Verdi partiti da 'alleanza tecnica' puntano a entrare in un governo con PD Di Maio… - OrazeroO : @CarloCalenda @pdnetwork Se dopo le elezioni, Letta, Conte, Fratoianni e Di Maio avranno bisogno del terzo polo per… - RassegnaZampa : #DiMaio: «Putin inquietante, qui c’è chi ammicca a lui. Dopo il voto un aiuto ai pensionati» - pierluigivillan : Venduto TACI!! Sei seduto in Parlamento dove avresti dovuto fare altro, eri stato votato per questo, non per sedert… -