Elezioni | contestazioni centri sociali | in un libro la mappa delle ‘violenze rosse’ in Italia

(Adnkronos) – Cagliari, Caserta, Palermo. Sono le ultime contestazioni contro la leader di Fdi Giorgia Meloni, in una campagna elettorale che ha visto centri sociali, anarchici e sinistra antagonista in prima linea. In Italia il dibattito sembra concentrarsi sull'emergenza fascismo, eppure "siamo di fronte a una vera e propria emergenza antifascismo" secondo la ricercatrice Francesca Totolo, che ha appena pubblicato con Altaforte un saggio in cui, "dati, sentenze e analisi d'intelligence alla mano", disegna una mappa delle "violenze rosse" in Italia e ricorda che "solo nel solo 2021 sono stati 31 gli attentati di matrice anarchica in Italia". Totolo parla di "una galassia disseminata su tutto il territorio nazionale che pratica sistematicamente la ...

