Elezioni | Bonetti | ' Conte ha lanciato opa su Pd'

Roma, 22 set. (Adnkronos) - "Mi sembra che Conte abbia gettato una opa sul Pd, è evidente che ora stanno già costruendo un'alleanza ma è altrettanto evidente che la proposta costruita a sinistra è assai contraddittoria. I 5S di Conte si sono tagliati fuori da qualunque proposta di ragionevolezza e riformismo del Paese". Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, la ministra per le Pari Opportunità di Italia Viva Elena Bonetti, che oggi è stata ospite in studio della trasmissione condotta da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro.

