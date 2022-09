Elezioni 2022, Meloni a Letta: “Pronti a presidenzialismo anche da soli” (Di giovedì 22 settembre 2022) (Adnkronos) – “E’ arrivato il momento di non turarsi più il naso e di respirare a pieni polmoni aria di libertà, il 25 settembre non ci sarà più “l’italia che vuole la sinistra. “Sta per finire l’Italia circolo del golf Capalbio”. In piazza del Popolo, Giorgia Meloni parla per ultima e si prende la scena nella sua Roma. Nel comizio finale del centrodestra unito, con i tre leader di nuovo assieme sul palco – lei, Berlusconi e Salvini – dopo l’ultima volta in Emilia, a Ravenna, per la chiusura delle regionali nel gennaio del 2019. La leader di Fdi parla per circa 40 minuti, doppiando Berlusconi (visibilmente affaticato e aiutato a salire sul palco) e Matteo Salvini, che si concedono alla piazza, piena con qualche spazio vuoto, per circa 20 minuti a testa. Le parole della leader di via della Scrofa suonano come un avviso di sfratto per Letta e co. Non ... Leggi su italiasera (Di giovedì 22 settembre 2022) (Adnkronos) – “E’ arrivato il momento di non turarsi più il naso e di respirare a pieni polmoni aria di libertà, il 25 settembre non ci sarà più “l’italia che vuole la sinistra. “Sta per finire l’Italia circolo del golf Capalbio”. In piazza del Popolo, Giorgiaparla per ultima e si prende la scena nella sua Roma. Nel comizio finale del centrodestra unito, con i tre leader di nuovo assieme sul palco – lei, Berlusconi e Salvini – dopo l’ultima volta in Emilia, a Ravenna, per la chiusura delle regionali nel gennaio del 2019. La leader di Fdi parla per circa 40 minuti, doppiando Berlusconi (visibilmente affaticato e aiutato a salire sul palco) e Matteo Salvini, che si concedono alla piazza, piena con qualche spazio vuoto, per circa 20 minuti a testa. Le parole della leader di via della Scrofa suonano come un avviso di sfratto pere co. Non ...

